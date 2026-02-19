【420円お得】ケンタッキー「ひなまつりバーレル」発売　チキン7本＋ナゲット5個

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は、2月27日から3月3日までの5日間限定で、「ひなまつりバーレル」（税込2,230円）を販売する。

セット内容は、看板商品「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピース。単品合計価格は2,650円（税込）で、420円お得な価格設定となっている。

〈サイドメニュー“追加でおトク”キャンペーンも実施〉

「ひなまつりバーレル」購入者を対象に、サイドメニュー2個セットを通常合計価格から190円引きの各税込390円で追加購入できるキャンペーンも実施する。購入数に制限はない。

対象となるサイドメニューは次の5種類。

・「ポテト（S）」2個

・「ビスケット」2個

・「カーネルクリスピー」2ピース

・「チョコパイ」2個

・「コールスロー（S）」2個

【画像はこちら】ひなまつりバーレルの注文で“追加でおトク”となる「チョコパイ」「ビスケット」など

■KFCの看板メニュー「オリジナルチキン」

「オリジナルチキン」は若鶏を使用したKFCの看板商品。創業者のカーネル・サンダース氏が1940年に考案したレシピを基に、現在も調理法を変えずに提供している。

一般的なフライヤーとは異なり、圧力釜を用いて最高温度185度で約15分かけて揚げる独自製法が特徴。単品の通常価格は1ピース税込310円。

オリジナルチキンには5つの部位があり、それぞれ味わいや食感が異なる。なお、部位の指定はできない。

・ドラム（脚）…食べやすくジューシー

・サイ（腰）…脂身が多く食べ応えがある

・ウイング（手羽）…しっかりした肉質でコラーゲンが豊富

・キール（胸）…あっさりとして柔らかい

・リブ（あばら）…小骨は多いが旨みが濃い

〈人気の“裏技アレンジ”も〉

日本ケンタッキー・フライド・チキンでは、従業員776人から寄せられた“裏技アレンジ”をランキング形式で紹介している。

1位となったのは、「オリジナルチキン」に「ハニーメイプル」（税込30円）をかけるアレンジ。甘じょっぱい味わいが特徴で、韓国風の甘辛チキンのような風味が楽しめるという。

【画像はこちら】オリジナルチキンに「ハニーメイプル」をかけたアレンジメニューなど

■ケンタッキーの「ナゲット」

「ナゲット」は1984年発売のロングセラー商品。やわらかな鶏胸肉を使用し、「オリジナルチキン」と同様に、カーネル・サンダース氏が10年をかけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスで味付けしている。単品価格は5ピース税込480円。

同社は「今年のひなまつりは『ひなまつりバーレル』を囲み、笑顔あふれるひとときを過ごしてほしい」としている。