記事のポイントピュアリー・エリザベスが美容戦略を取り入れ、Z世代向けに美容成分配合の限定グラノーラを発売した。販路を自社サイトとTikTok Shopに絞り、ポップアップなどでSNS上の話題性を高めている。発売直後から想定超えの売上を記録し、美容発想の新製品投入も視野に入れている。2021年、オーガニックスーパーマーケットのエレウォン（Erewhon）はインフルエンサーのティンクス（Tinx）とのスムージーを発売し、高級食料品