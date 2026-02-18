ＳＨＩＦＴが朝安後切り返している。同社はソフトウェアのテスト受託事業を展開。直近のソフトウェア関連株からの資金流出の動きが同社株にも波及し、１３日に昨年来安値を更新するなど株価は全体相場に対して大きく出遅れている。１７日の米株式市場においてもソフトウェア関連株は下げ止まらず、１８日のＳＨＩＦＴの株価も朝方は下押しを余儀なくされた。もっとも日経平均株価はこの日、一時８００円を超す上昇となっており、