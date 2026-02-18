お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）と田中裕二（61）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本人選手として初めて金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと、三浦璃来・木原龍一組を祝福した。太田は「すごかったですね、りくりゅう。感動した俺はね」と切り出し、2人を祝福。太田はかねて「りくりゅうはすごい」と喧伝してき