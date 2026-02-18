玉越が手掛けるVTuberグループ「ミラクルゲート(Miracle Gate)」の第1期生として、2026年2月15日に3名のタレントがデビューした。「ミラクルゲート」(通称：ミラゲ)は、パチンコ・スロットが大好きなタレントたちが集うVTuberグループ。オーディションで高倍率の中から選ばれた3名が1期生として所属した。2025年12月1日(月)より、XアカウントとYouTubeチャンネルを公開して、活動を開始した。○【ティザーPV】パチンコ・スロットを