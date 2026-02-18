パチンコ・スロットVTuberグループ「ミラクルゲート」、第1期生3名がデビュー
玉越が手掛けるVTuberグループ「ミラクルゲート(Miracle Gate)」の第1期生として、2026年2月15日に3名のタレントがデビューした。
「ミラクルゲート」(通称：ミラゲ)は、パチンコ・スロットが大好きなタレントたちが集うVTuberグループ。オーディションで高倍率の中から選ばれた3名が1期生として所属した。2025年12月1日(月)より、XアカウントとYouTubeチャンネルを公開して、活動を開始した。
○【ティザーPV】パチンコ・スロットを愛するVTuberグループがデビュー！！【ミラクルゲート】
○「ミラクルゲート」とは
「遊技を心から愉しむエンターテイメント集団」
「ミラクルゲート(Miracle Gate)」は、自らの“ヒキ”でVTuberとして生きていくと共に、あらゆる“奇跡の扉を探し求める”ことをエンターテインメントに昇華していくプロジェクト。
「真剣勝負」その一瞬にすべてを賭ける。視聴者の声援と自らの“ヒキ”を力に変え、偶然と必然が交差する舞台で、新たなエンターテインメントの可能性へ挑み続ける。
■タレント情報
七穂 にじは(ななほ にじは)
座右の銘「勝つまで打てば勝ち！！」
好きな台「Pにゃんこ大戦争〜多様性のネコ〜M4」
好きな理由は、ライジングトリガーの高揚感と神様が落ちてくるあの瞬間がたまらなく好きで、何度打っても飽きない！
虹咲 きらり(にじさき きらり)
座右の銘「挑まぬものに、勝利無し！」
好きな台「スマスロ ゴッドイーターリザレクション」
好きな理由は、AT中の音や演出が多彩で楽しみ方のバリエーションが多く、引いたら当たりという自力感を感じれるので脳汁が出まくりで大好きな台です！
一日一善ならぬ一日十善でどうにかこうにか勝ちたいVTuber！
神玻璃 ぱいりん(かみはり ぱいりん)
座右の銘「今日の負けは明日の万枚」
好きな台「ハナハナとジャグラー」
好きな理由は、朝から晩まで、最後は癒やしを求めて…結局辿り着くAタイプ。挙動に一喜一憂するのが好き。
