全長5.6m！ トヨタ「ハイエース」超える“大きな商用車”初公開で反響殺到！輸入車ディーラー大手のホワイトハウスは、2026年1月30日に開催された「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、ヒョンデの新型商用EV「ST1」の実車を日本初公開しました。ST1は、ビジネスからレジャーまで多様な目的に対応するPBV（Purpose Built Vehicle）として開発されたモデルで、一文字に広がるヘッドライトなど、ヒョンデの乗用車ラインナ