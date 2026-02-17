全長5.6m！ トヨタ「ハイエース」超える“大きな商用車”初公開で反響殺到！

輸入車ディーラー大手のホワイトハウスは、2026年1月30日に開催された「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、ヒョンデの新型商用EV「ST1」の実車を日本初公開しました。

ST1は、ビジネスからレジャーまで多様な目的に対応するPBV（Purpose Built Vehicle）として開発されたモデルで、一文字に広がるヘッドライトなど、ヒョンデの乗用車ラインナップに通じる未来的なフロントマスクと、スクエアな荷室を融合させたユニークなスタイリングが特徴です。

この斬新なデザインに対し、SNSなどのネット上では「日本車にはない魅力がある」「デザインが良い！」「めっちゃ“天才タマゴ”のエスティマを思い出す！」と好意的に受け止める声が多く、特にリアの観音開きドアについては「国産車には少ないけれど、このスタイルが好き」というファンも少なくないようです。

一方で、日本市場への導入において最大の議論を呼んでいるのが、そのボディサイズです。

全長5625mm×全幅2015mm×全高2230mmという巨体は、トヨタ「ハイエース」のスーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフ（全長5380mm×全幅1880mm×全高2285mm）をも上回ります。

これには、「ハイエースのスーパーロングでも物足りない人には刺さるサイズ」と、より大きな積載力を歓迎する意見がある一方、「日本の現場で使うには少し大きすぎる…」「都心部で幅2m超えは厳しいのでは？」といった、取り回しを懸念する現実的な指摘も相次いでいます。

改めて「やはり200系ハイエースのサイズ感が日本の道路には絶妙なんだ」と、既存の王者の使い勝手を再評価する声も見られました。

パワートレインは完全なBEV（電気自動車）として設計されており、床下に76.1kWhの大容量バッテリーを搭載。

航続距離は約300km（本国仕様値）を確保しています。

このスペックに関しては、「カタログ値で300kmか〜。実用性を考えると正直もう少し走ってほしい」という意見も見られますが、海外ですでにレンタカーなどでステアリングを握った経験のあるユーザーからは、「日本車と遜色ないくらい良くできているクルマだったよ」という実体験に基づいた高評価も寄せられています。

機能面では、EV専用プラットフォームによる低床設計（ステップ高38cm）が実現されており、ドライバーの乗降や荷役作業の負担を軽減。

さらに、スマートキーを持って離れるだけでドアが閉まる「スマートワークアウェイ」や、リモコンで車両を前後させられる「リモートスマートパーキングアシスト」など、ハイテク装備も満載です。

また、今回の出展目的だったキャンピングカーベースとしての資質も注目されています。

最大の特徴は「V2L（Vehicle to Load）」機能による給電能力です。

エンジンをかけずにエアコンや調理家電を長時間稼働できる点は、静寂なキャンプ場や災害時の避難所において強力な武器となります。

ホワイトハウスでは、標準のカーゴモデルに加え、シャシーキャブをベースにした架装の可能性も提案しています。

一部では「いわゆる食わず嫌いの層以外には、純粋なプロダクトとして受け入れられるのではないか」という冷静な分析もあり、その先進性と実用性が日本の商用・レジャー車市場にどのような風穴を開けるのか、今後の動向に注目が集まっています。