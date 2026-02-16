福岡県北九州市在住のシンガーソングライターEtranger(エトランジェ)が3月18日、1stフルアルバム『Kishibe』をリリースする。同アルバム収録曲よりリード曲「岸辺」のミュージックビデオが公開となった。自身初のミュージックビデオとなる「岸辺」の映像は、2025年に全国各地を回って紡いだ景色。Etrangerというフィルターを通して新たな世界が表現されたものだ。Etrangerは4月14日の地元・福岡LIVE HOUSE Queblickを皮切りに9月18