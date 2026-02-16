シンガーソングライターEtranger、自身初のMV「岸辺」に全国各地を回って紡いだ景色
福岡県北九州市在住のシンガーソングライターEtranger(エトランジェ)が3月18日、1stフルアルバム『Kishibe』をリリースする。同アルバム収録曲よりリード曲「岸辺」のミュージックビデオが公開となった。
自身初のミュージックビデオとなる「岸辺」の映像は、2025年に全国各地を回って紡いだ景色。Etrangerというフィルターを通して新たな世界が表現されたものだ。
Etrangerは4月14日の地元・福岡LIVE HOUSE Queblickを皮切りに9月18日の東京・下北沢ERAまで、自身過去最多31公演の全国ツアー＜“Kishibe”Release TOUR 2026＞を開催することも決定している。
▶「岸辺」ミュージックビデオ
Music / lyrics : Etranger
Additional musician : 寺本 大晟
Video directed : Etranger & Sho Nakayama
Photographer : Sho Nakayama
Recorded / Mixed / Mastered : SHINSUKE SASAKURA at Walk On Soil Studio
■1stフルアルバム『Kishibe』
2026年3月18日(水)リリース
BCH-0005 / \3,000(税抜) ※全国流通
POSコード：4522197164014
販売元：BUCHI.RECORDS／発売元：PCI MUSIC
配信リンク：https://pcim.lnk.to/Kishibe
01 I wannabe shine
02 Push
03 岸辺 ※リード曲
04 My dog tail
05 パスタ
06 during the summer
07 TO ANYONE
08 YOU (ワイオーユー)
09 選んだ世界
10 Hey
11 GOOD MORNING AND GOOD NIGHT
作詞・作曲・歌唱：Etranger
■＜Etranger“Kishibe”Release TOUR 2026＞
4月14日(火) 福岡LIVE HOUSE Queblick
4月18日(土) 那覇Sound M’s
4月19日(日) コザCROSSOVER CAFE 614
4月26日(日) 松山スタジオOWL
4月27日(月) 高松TOONICE
4月29日(水祝) 高知ri:ver
5月22日(金) 熊本tsukimi
5月23日(土) 鹿児島CAPARVO HALL
5月24日(日) 都城Yard
5月27日(水) 広島ALMIGHTY
5月30日(土) 出雲APOLLO
5月31日(日) 津山Cafe Cloak
6月01日(月) 神戸live music club PADOMA
6月02日(火) 京都LIVE HOUSE GATTACA
6月04日(木) 堺Live Bar FANDANGO
7月22日(水) 心斎橋HOKAGE火影
7月24日(金) 浜松MERRY YOU
7月26日(日) 名古屋HUNNY BUNNY
8月02日(日) 高崎the Groove TAKASAKI
8月03日(月) 八王子Match Vox
8月06日(木) 仙台ROCKATERIA
8月07日(金) いわきclub SONIC iwaki
8月09日(日) 福島Player’s Cafe
8月11日(火) 弘前KEEP THE BEAT
8月12日(水) 盛岡the five morioka
8月28日(金) 小倉FUSE
9月10日(木) 水戸LIGHT HOUSE
9月12日(土) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4
9月14日(月) 横浜F.A.D
9月16日(水) 越谷EASYGOINGS
9月18日(金) 下北沢ERA
