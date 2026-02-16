ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第75弾となる『今日、好きになりました。卒業編』が2026年2月16日より放送を開始する。 （関連：【画像あり】『今日、好きになりました。卒業編』参加メンバーソロ写真） 『今日、好きになりました。卒業編』では、継続メンバー7人、新規メンバー4人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけて