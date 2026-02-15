札幌・東警察署は2026年2月15日、公然わいせつの疑いで東区に住む作業員の男（72）を逮捕しました。男は1月27日午後4時半ごろ、地下鉄東豊線の東区役所前駅から環状通東駅を走行中の地下鉄車両内で、下半身を露出し、公然とわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、同日午後5時半ごろ、地下鉄に乗っていた30代の女性から「隣に立っていた男が陰部を出して触っていた」と通報が入ったことで事件が発覚し、その