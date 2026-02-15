ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。日本でバレンタインデーの14日、日本オリンピック委員会（JOC）が公開した2人の写真が話題となっている。鍵山は2022年北京に続く銀、同学年の佐藤は初出場で銅メダルを獲得した。JOCの公式X「TEAM JAPAN」は14日に「Happy Valentine’s Dayフィ