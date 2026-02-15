ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。日本でバレンタインデーの14日、日本オリンピック委員会（JOC）が公開した2人の写真が話題となっている。

鍵山は2022年北京に続く銀、同学年の佐藤は初出場で銅メダルを獲得した。

JOCの公式X「TEAM JAPAN」は14日に「Happy Valentine’s Day フィギュアスケート 鍵山優真 選手 佐藤駿 選手 イタリアから日本の皆さんへ」として2人がハートマークをつくっている写真を投稿した。

ミラノのフィギュアスケート中継で解説を務めた町田樹さんが、2014年ソチ五輪で「逆バレンタインできるように頑張ります」と口にしたのは、あまりにも有名な話。鍵山と佐藤の写真は、ファンの間で反響が広がった。

Xには「ソチの町田くんから12年…鍵山くんと駿くんによるミラノの『逆バレンタイン』」「解説の町田樹の逆バレンタインを継承」「ホント可愛いなこの2人 孫にしたい！」「まさかこの2人がフィギュア男子逆バレンタイン文化継いでくれるとは！」「銀と銅の笑顔が最高のバレンタイン」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）