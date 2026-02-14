高市早苗首相が１４日、自身のＸを更新。右手の痛みについて、病院で詳しく検査を受けたところ、骨折ではなかったことを報告した。この投稿は３０分で３０万表示の大きな反響となっている。「昨日、病院でレントゲン検査、血液検査、注射など、検査と治療をして頂きました。指２本が相当曲っていたので自分では骨折を心配していましたが、骨折は無く、炎症と痛みが治まれば大丈夫との事でした。当面、鎮痛消炎軟膏を塗ってサポ