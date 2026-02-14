カップ麺やコンビニグルメなどのアレンジレシピを考えたりしている、B級フード研究家のノジーマこと野島慎一郎です。私事で恐縮ですが、今年のゴールデンウィークに初の個展「野島慎一郎のバカレシピ展」を開催する運びとなりました。✨ 地元・清瀬市で個展開催 大決定！✨ 『野島慎一郎のバカレシピ展』2026年4月29日(水)〜5月3日(日)清瀬市郷土博物館入場無料CAMPFIREでクラファンにも挑戦します！詳細はこちら http