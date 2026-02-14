対大谷は通算12打数4安打2本塁打と得意ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が、11日（日本時間12日）までにドミニカ共和国の敏腕記者ヤンセン・プホルス氏のYouTube番組に出演。ロングインタビューに応じた。ドジャースとのワールドシリーズを振り返り、“投手・大谷翔平”よりも厄介だった相手を紹介した。プホルス氏から「オオタニとの対戦がありましたが、ライバル（チームの投手として）どう挑みましたが？