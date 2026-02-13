【S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-】 2月14日 発売 価格：17,600円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」を2月14日に発売する。価格は17,600円。 「-Movie Graphic Plus-」シリーズより、「ゴジラ（2016） 第4形態 覚醒Ver.