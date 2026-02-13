【S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-】 2月14日 発売 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」を2月14日に発売する。価格は17,600円。

「-Movie Graphic Plus-」シリーズより、「ゴジラ（2016） 第4形態 覚醒Ver.」とポスターアートがセットになって登場。映画のポスターアートがデザインされたペーパークラフトが付属する。

全身のカラーリングはクリアパーツの上に赤と紫の彩色を施すことで劇中の夜間覚醒シーンをイメージ。劇中で印象的な背びれの発光は彩色で再現されている。

広い可動域により、「ゴジラ（2016） 第4形態 覚醒Ver.」に相応しいダイナミックなポージングが可能となっている。

「S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」

サイズ：全高 約180mm

材質：PVC製

【セット内容】

・本体

・『シン・ゴジラ』Movie Graphicペーパークラフト

TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。