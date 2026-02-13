「S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」本日発売！
【S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-】 2月14日 発売 価格：17,600円
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」を2月14日に発売する。価格は17,600円。
「-Movie Graphic Plus-」シリーズより、「ゴジラ（2016） 第4形態 覚醒Ver.」とポスターアートがセットになって登場。映画のポスターアートがデザインされたペーパークラフトが付属する。
全身のカラーリングはクリアパーツの上に赤と紫の彩色を施すことで劇中の夜間覚醒シーンをイメージ。劇中で印象的な背びれの発光は彩色で再現されている。
広い可動域により、「ゴジラ（2016） 第4形態 覚醒Ver.」に相応しいダイナミックなポージングが可能となっている。
「S.H.MonsterArts ゴジラ （2016） 第4形態覚醒Ver. 『シン・ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」
サイズ：全高 約180mm
材質：PVC製
【セット内容】
・本体
・『シン・ゴジラ』Movie Graphicペーパークラフト
TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.
※発売日は流通により前後する場合があります。