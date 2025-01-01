第75回NHK紅白歌合戦
『第75回NHK紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年4月4日
2025年1月21日
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紅白5日前に前代未聞の曲変更 星野源はNHKの「圧力」に屈したか
NHK側は当初、変更前の曲を強くリクエストしていたとレコード会社関係者
文春オンライン
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「観た？」B′z稲葉浩志が紅白後に連絡した女性とは？
稲葉浩志の母親は「息子から『観た？』って連絡があった」と言及
文春オンライン
2025年1月20日
2025年1月15日
2025年1月10日
2025年1月5日
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「Number_i」への不適切な投稿で大炎上、リージュ化粧品が廃業を宣言
5日、公式Xを通じて「弊社は廃業することとさせていただきました」と表明
J-CASTニュース
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橋本環奈、朝ドラ終了後に結婚決断か…中川大志はすでにプロポーズ済み？
2024年11月に別の週刊誌で、中川が橋本にプロポーズしたと報じられた
Smart FLASH
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NHKに不信感募る？星野源に「来年は紅白出なくなるのでは」の声も
「次回以降は紅白出場を辞退するのでは？」という懸念の声が多く上がった
日刊ゲンダイDIGITAL
2025年1月4日
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橋本環奈が紅白歌合戦で着用したドレスに視聴者驚き「裸に見える」
ベージュの生地に赤い花が添えられた、豪華なドレスを着用していたそう
週刊女性PRIME
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B'zの「Ultra Soul」かけ声は「ハイ！」「ヘイ！」どちら？公式見解を取材
B'zサイドによると正式には「ハイ！」だが、公式な記載などはないそう
デイリースポーツ
2025年1月2日
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伊藤沙莉、「X」で新年初投稿「結婚発表はしてません！」とつづる
「大晦日はありがとうございました！」とコメント
オリコンニュース
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新垣結衣、Xアカウントのプロフィールに「新年のあいさつ」ファンは感動
「明けましておめでとうございます。良い年にしましょうね」と呼びかけ
女性自身
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「紅白」橋本環奈＆伊藤沙莉に待遇の差か？衣装巡り視聴者から困惑の声
ネット上では、橋本と伊藤の「待遇の差」を感じる声が聞かれた
Smart FLASH