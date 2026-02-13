徳之島の山中で妻を殺害し遺棄した疑いで逮捕・送検された男について、鹿児島地検は13日から刑事責任能力の有無などを調べる鑑定留置を始めました。 この事件は、先月、徳之島町の山中で同居する妻・初美さん（57）の首を圧迫して殺害しその場に遺棄した疑いで徳之島町亀津の会社員・豊守人容疑者（58）が逮捕・送検されたものです。 初美さんは崖から数十メートル下で倒れ、近くに軽トラックがありました。 捜査関係者に