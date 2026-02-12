12日現在、日本列島では降雨量が足りないとされており、各地で水不足が報告されている。そんななか、雨不足により思わぬ形で注目を集めている場所が存在する。神奈川県相模原市のダム湖「津久井湖」である。津久井湖は1965年に完成した城山ダムを形成するダム湖の通称で、もともとは人が住んでいた集落を埋め立てたものであった。 今回の渇水で集落の一部が露出。さらには何らかの原因でダムに水没した軽自動車も露出しており、「