当て逃げ事故の容疑者として、逮捕状をもって訪れた警察官をはねて、殺害しようとしたとして、57歳の男が逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、鎌田昌義（かまた・まさよし）容疑者は去年、埼玉県川越市で警察官をトラックではね、殺害しようとした疑いがもたれています。鎌田容疑者はこの1週間ほど前に、東京・六本木で職務質問を受けた際に逃走し、駐車中の車に当て逃げする事故を起こしていて、その逮捕状を