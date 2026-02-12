「北海道はコーギーがスタックするほどの大雪です」【動画】雪に埋もれたコーギーが、雪の中からピョン！こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、こんもり積もった雪の中にほぼ全身埋もれ、顔だけちょこん、出している犬さんの動画。「X」で人気を集めました。この状態から短い足で雪を蹴散らしながら飛び出してくる様子にも注目です！「埋もれてるのに実に満足げ」「めっちゃ楽しそう 埋まってる時の顔が笑顔すぎ」「楽しく