◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は4人全員が13日（日本時間14日未明）の決勝進出を決めた。4大会連続出場で22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位で通過。3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）は2位、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）は3位、2大