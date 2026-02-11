韓国で「死刑制度」をめぐる論争が再び水面上に浮上した。2024年12月3日の非常戒厳宣布に伴う内乱首謀の容疑を受けている尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、チョ・ウンソク特別検察官が死刑を求刑したためだ。裁判は2月19日、ソウル中央地裁の1審判決を控えている。【写真】「顔つきからして悪魔」勤務先で8歳児童を刺殺した韓国の女性教師ただし、裁判部が死刑を宣告し最高裁で最終確定したとしても、実際に執行される可