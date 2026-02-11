男女ユニット「AAA」のメンバーでNissyこと西島隆弘（39）のスタッフが運営するインスタグラムが11日に更新され、同日をもってグループを脱退すると発表した。投稿では「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたの