1月24日、ミネアポリスでICE捜査官が市民を射殺。その後、市民と衝突中に催涙ガス弾を投げた今年1月、不法移民を取り締まるべくトランプ政権がミネソタ州に数千人のICE（移民・関税執行局）捜査官を投入したことで、街の空気は一変。ふたりの市民が射殺されるという最悪の事態に発展している中、現地に住む人は何を感じているのか。緊張と恐怖、連帯の最前線を追った。【写真】銃を携え地域を回る捜査官＊＊＊【街中から消