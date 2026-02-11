ミラノ・コルティナオリンピックで、スケルトン男子ウクライナ代表の選手が、ロシアの侵攻で命を落としたアスリートの写真をあしらったヘルメットを着用して練習に臨み、IOC（国際オリンピック委員会）は規則に反するとして、競技での使用を認めない方針を示しました。ロイター通信などによりますと、スケルトン男子のウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手は9日、ロシアによるウクライナ侵攻で亡くなったアスリートたち