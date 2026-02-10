バルセロナに所属するスペイン代表MFガビがまた一歩復帰へ近づいたようだ。9日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ガビは昨年9月、トレーニング中に負傷した右ひざ内側半月板の手術に踏み切り、全治期間は約4カ月から5カ月を要する見込みと報じれられた。昨年8月に行われたラ・リーガ第2節レバンテ戦を最後にピッチから遠ざかっているが、先月下旬からピッチでのトレーニングを再開したことが明らかになっている。この度『