ジブリパークの魔女の谷にある「ハウルの城」「魔女の家」「オキノ邸」の3つの建物それぞれのパンフレットの発売が決定。魔女の谷公式パンフレットのシリーズ3部作として、上記の順に2026年2月から3カ月連続で刊行される。＞＞＞パンフレット表紙やジブリパークの写真をチェック！（写真10点）「ジブリパーク」は、スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5