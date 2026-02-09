【ジブリパーク】「ハウルの城」「魔女の家」「オキノ邸」公式パンフレット発売決定！
ジブリパークの魔女の谷にある「ハウルの城」「魔女の家」「オキノ邸」の3つの建物それぞれのパンフレットの発売が決定。魔女の谷公式パンフレットのシリーズ3部作として、上記の順に2026年2月から3カ月連続で刊行される。
＞＞＞パンフレット表紙やジブリパークの写真をチェック！（写真10点）
「ジブリパーク」は、スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがある。
魔女の谷は『魔女の宅急便』や『ハウルの動く城』、『アーヤと魔女』といった、魔女が登場するスタジオジブリ作品をイメージしたエリアで、ヨーロッパ風の街並みのなかに、 「オキノ邸」「グーチョキパン屋」「ハウルの城」「魔女の家」といった作品に登場する建物がある。また、スタジオジブリ作品のキャラクターや乗り物などがモチーフの「メリーゴーランド」や「フライングマシン」も楽しめる。
このたび発売される各パンフレットでは、ここでしか見ることができない建物内の美しい撮り下ろし写真に加え、直木賞受賞作家の三浦しをんさんが書き下ろしたオリジナルストーリーを収録。各建物を舞台に、新しい物語の旅をお楽しみいただける。
さらに、各パンフレットの巻末には、それぞれの建物が登場するスタジオジブリ作品にゆかりのある豪華ゲストがジブリパークを訪れた時の思いを綴った特別寄稿を収録しています。 「ハウルの城」は『ハウルの動く城』でハウルの声を演じた俳優の木村拓哉さん。「魔女の家」は『アーヤと魔女』のキャッチコピー「私のどこが、ダメですか？」のもととなる楽曲を制作したシンガーソングライターのあいみょんさん。「オキノ邸」は『魔女の宅急便』で主人公・キキとウルスラ、1人2役の声を演じた声優の高山みなみさん。
各パンフレットは、魔女の谷とジブリの大倉庫にてお求めいただける。
＜三浦しをんさん コメント＞
ジブリパークと、大好きなジブリ作品の魅力をお伝えできるよう、心をこめて書きました。3冊のパンフレット、どれからお読みいただいても大丈夫ですし、3冊を通して、さりげなく物語が循環するつくりになっています。ジブリパークを訪れた際には、ぜひお手に取っていただき、旅の思い出として、おうちでも楽しんでいただければ幸いです。
（C） Studio Ghibli
＞＞＞パンフレット表紙やジブリパークの写真をチェック！（写真10点）
「ジブリパーク」は、スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがある。
魔女の谷は『魔女の宅急便』や『ハウルの動く城』、『アーヤと魔女』といった、魔女が登場するスタジオジブリ作品をイメージしたエリアで、ヨーロッパ風の街並みのなかに、 「オキノ邸」「グーチョキパン屋」「ハウルの城」「魔女の家」といった作品に登場する建物がある。また、スタジオジブリ作品のキャラクターや乗り物などがモチーフの「メリーゴーランド」や「フライングマシン」も楽しめる。
さらに、各パンフレットの巻末には、それぞれの建物が登場するスタジオジブリ作品にゆかりのある豪華ゲストがジブリパークを訪れた時の思いを綴った特別寄稿を収録しています。 「ハウルの城」は『ハウルの動く城』でハウルの声を演じた俳優の木村拓哉さん。「魔女の家」は『アーヤと魔女』のキャッチコピー「私のどこが、ダメですか？」のもととなる楽曲を制作したシンガーソングライターのあいみょんさん。「オキノ邸」は『魔女の宅急便』で主人公・キキとウルスラ、1人2役の声を演じた声優の高山みなみさん。
各パンフレットは、魔女の谷とジブリの大倉庫にてお求めいただける。
＜三浦しをんさん コメント＞
ジブリパークと、大好きなジブリ作品の魅力をお伝えできるよう、心をこめて書きました。3冊のパンフレット、どれからお読みいただいても大丈夫ですし、3冊を通して、さりげなく物語が循環するつくりになっています。ジブリパークを訪れた際には、ぜひお手に取っていただき、旅の思い出として、おうちでも楽しんでいただければ幸いです。
（C） Studio Ghibli