「スフィンクスみたいで強そう」アリサ・リウの髪型に大反響

2026年2月9日 8時30分

冬季五輪のフィギュアスケート団体では、アメリカが金メダルに輝いた
表彰式では、髪を金、黒、金と染め分けたアリサ・リウに視聴者が注目
「スフィンクスみたい、強そう」「かわいい」などの声が上がったそう