米国代表アリサ・リウの姿に騒然

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を行い、米国が金メダルに輝いた。競技後の表彰式で、米国代表のアリサ・リウの独特の髪色にファンの注目が集まっている。

メダルを首にかけ、国歌が流れる中で視線を釘付けにした。リウはロングヘアを金、黒、金…と染め分けたヘアカラーで登場。これには日本のファンもXに驚きのコメントを寄せた。

「アリサの髪の毛スフィンクスみたい、強そう」

「アリサの髪型しましま かわいい」

「アリサの頭がアライグマみたいだ」

「髪色斬新」

「だめだアリサちゃんの髪が気になりすぎ」

リウは昨春、東京で行われた国別対抗戦の際、ヘアスタイルについて「樹木だと考えるのが好きなの。成長するごとに年輪ができるでしょう？」と取材に対して語っていた。

リウは2022年の北京五輪で、女子シングル6位入賞を果たしたものの、その直後の春に一度現役を引退。2年後に復帰すると、2025年の世界選手権で優勝。昨年12月に行われたグランプリファイナルも制した第一人者だ。個人戦でも日本勢のライバルとなりそうだ。



