ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで五輪連覇を目指す平野歩夢の元気そうな“オフの姿”に「元気そうで嬉しいわ」など海外ファンの熱い視線が注がれている。ライバルたちと、楽しそうな時間を過ごしていた。同競技の米国代表ジェイク・ベイツが7日（日本時間8日）、SNSにオフショットを複数枚投稿。仲間たちと共にエレベーターの中でニッコリと笑顔を浮かべる平野の姿が。楽しそう