ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで五輪連覇を目指す平野歩夢の元気そうな“オフの姿”に「元気そうで嬉しいわ」など海外ファンの熱い視線が注がれている。

ライバルたちと、楽しそうな時間を過ごしていた。同競技の米国代表ジェイク・ベイツが7日（日本時間8日）、SNSにオフショットを複数枚投稿。仲間たちと共にエレベーターの中でニッコリと笑顔を浮かべる平野の姿が。楽しそうに卓球をする1枚も捉えられていた。

平野は先月17日にスイスで行われたスノーボード男子ハーフパイプのワールドカップ（W杯）第5戦で負傷。複数個所の骨折、打撲などのケガを負っていた。

心配する声も多い中での平野の最新の姿に、海外ファンからも「舞台裏見せてくれるコンテンツ大好き！」「投稿し続けてくれ」「アユムがいるじゃないか」「アユムが元気そうで超嬉しいわ」などと安堵する声が上がっていた。

スノーボードのハーフパイプ男子は予選が現地時間2月11日、決勝が同2月13日に行われる。



（THE ANSWER編集部）