弘進が、2026年1月6日に大阪市西区新町に電動アシスト自転車や電動モビリティの専門店「GO-E(ゴーイー)」をオープンしました。電動モビリティを通じて新しい移動スタイルを提案する、セレクトショップ感覚の店舗です。 弘進「GO-E」  オープン日：2026年1月6日所在地：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目2-13新町ビル 1FTEL：06-6567-9427営業時間：11時〜19時定休日：月曜日（月曜日が祝日の場合火曜日）Instag