益若つばさの秀逸な例えにスタジオが感嘆する場面があった。【写真】漢字たった2文字で秀逸な表現！益若つばさが例えた「付き合う前の体の関係」2月5日（木）の『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない