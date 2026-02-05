保険の壁によりWBC出場が叶わなかったロハスドジャースのミゲル・ロハス内野手が4日（日本時間5日）、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し、ワールド・ベールボール・クラシック（WBC）に保険問題によって出場できないことへの不満を吐露した。ロハスは前回大会ではベネズエラ代表として出場予定も、ドジャースのチーム事情により出場を辞退。今回は出場意向だったものの、37歳という年齢がネックとなったよ