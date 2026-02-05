保険の壁によりWBC出場が叶わなかったロハス

ドジャースのミゲル・ロハス内野手が4日（日本時間5日）、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演し、ワールド・ベールボール・クラシック（WBC）に保険問題によって出場できないことへの不満を吐露した。

ロハスは前回大会ではベネズエラ代表として出場予定も、ドジャースのチーム事情により出場を辞退。今回は出場意向だったものの、37歳という年齢がネックとなったようで、「混乱しているとしか言えない状況だ。（大会）1か月前の今になってWBCとMLBが37歳以上の選手は提携している保険が必要と言ってきた。知らなかった。知ったときは、フラストレーションを感じたよ。どうしようもできなかった」と話した。

そして保険会社から記入用紙が届いたのは今から2週間前だったといい、さらに参加は容認されなかった。別の保険会社をあたろうとしたものの、時すでに遅しだったという。

「保険なしでプレーさせられないという、ド軍の立場は理解できる」としながらも、「問題は遅すぎたこと。誰かのせいだとは言いたくないけど、記入用紙が届いたのが2週間前とかだった。遅すぎた。もしそうなりそうなら、先に教えるべきだった」と首をひねった。（Full-Count編集部）