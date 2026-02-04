ウィンタースポーツが盛り上がる季節、スキー場での事故や遭難が相次いでいます。特に、コース外に出てトラブルに発展するケースが多く報告されており、中にはコース外を滑走していたカナダ国籍の女性が、滝つぼに転落して死亡する事故も…。“天然の雪山”を滑る「バックカントリースキー」。しかし、スキー場のように整備されていないからこそ、思いもよらぬ危険に遭遇することも多くあるといいます。また、全国スキー安全対策協