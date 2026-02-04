2月5日（木）の『徹子の部屋』に、平野レミと和田唱が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！料理愛好家の平野レミと、その長男でロックバンドTRICERATOPSのボーカル・和田唱。レミの夫・和田誠さんと旧知の仲だった黒柳徹子は、生まれた頃から和田唱のことを知っており、その成長ぶりに喜びいっぱいだ。レミは『徹子の部屋』が始まった1976年に、父・平野威馬雄さんと親子共演。50年経った今、今度は息子と親子で共