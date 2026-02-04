東京・TOHOシネマズ 新宿が25日、リニューアルオープンする。TOHOシネマズが4日、詳細を発表した。【動画】巨大エヴァ初号機が新宿歌舞伎町に降臨！？大ファン内田理央も大興奮主なリニューアル内容は、「セルフオーダー、モバイルオーダー」システムの導入、定額でドリンクがおかわり自由となる「ドリンクステーション」導入、「プレミアボックスシート」の増設など。なおリニューアル工事にともない、2月13日から24日まで