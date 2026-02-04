アップル初の「折りたたみiPhone」には、iPhone史上最大のバッテリーが搭載されるかもしれません。 ↑これまでのiPhoneよりバッテリー容量が大きくなるかも 情報通のFixed Focus Digitalによれば、折りたたみiPhoneのバッテリー容量は5500mAhを超える可能性があるとのこと。このバッテリー容量はこれまでのiPhoneのなかで最大となります（参考までに「iPhone 17 Pro Max」のバッテリー容量は5088mAh）。 競合他社の折りた