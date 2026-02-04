アップル初の「折りたたみiPhone」には、iPhone史上最大のバッテリーが搭載されるかもしれません。

↑これまでのiPhoneよりバッテリー容量が大きくなるかも

情報通のFixed Focus Digitalによれば、折りたたみiPhoneのバッテリー容量は5500mAhを超える可能性があるとのこと。このバッテリー容量はこれまでのiPhoneのなかで最大となります（参考までに「iPhone 17 Pro Max」のバッテリー容量は5088mAh）。

競合他社の折りたたみスマートフォンを見渡すと、グーグルの「Pixel 10 Pro Fold」のバッテリー容量は5015mAhで、Samsungの「Galaxy Z Fold7」は4400mAhです。5500mAhを超えるバッテリーを搭載した折りたたみiPhoneは、このカテゴリーでトップクラスを誇ることになります。

2025年には別の情報通・yeux1122が、アップルは折りたたみiPhoneの主要部品を薄型化しつつ電力効率の改善に重点を置いており、バッテリー寿命の確保が最優先事項だと報告していました。著名アナリストのミンチー・クオ氏は、このデバイスが優れたバッテリー寿命を実現するために高密度セルを使用すると述べています。

折りたたみiPhoneには、7.8インチの折り目のない内部ディスプレイ、5.5インチの外部ディスプレイ、Touch ID、2つの背面カメラ、A20チップ、そして「C2」モデムを搭載し、2026年後半に発売されると予想されています。長時間駆動を可能にすることで、完成度の高い製品に仕上がってほしいですね。

Source: MacRumors

