遺伝子検査などを手がけるキャンピングカー株式会社（本社・東京都渋谷区）は、遺伝子検査サービス「遺伝子博士」の検査結果を分析。「やせやすい食べ順」に“体質差”がある可能性を検証すると、その実態をデータで整理し、このほど発表した（２０２５年１２月１３日〜２６年１月２３日集計、対象数１万人）。やせやすい食べ順の体質的割合は（１）野菜 → ごはん６８・６％（２）おかず（肉・魚・卵・大豆製品などたんぱく