〈【衆院選予測2026】〈自民裏金候補の42％が当選有力〉1500万不記載、党員資格停止でも大物候補は「当選確実」…衆院選完全予測「当落リスト」から見る裏金問題への審判〉から続く「週刊文春」が実施した衆院選の当落予測で、参政党が現有議席の約7倍となる15議席を獲得するという衝撃的な数字が弾き出された。この予測は、2月8日に投開票日を迎える衆院選について、「週刊文春」が政治広報システム研究所代表の久保田正志氏と共