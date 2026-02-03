柏レイソルがACL仕様のバックスタンドを公開J1柏レイソルのホームスタジアムである三協フロンテア柏スタジアムの新たな姿が注目を浴びている。柏が公式X（旧ツイッター）にAFCチャンピオンズリーグ仕様向けに改修されたバックスタンドを掲載した。黒を基調としたカラーリングにチームカラーの黄色で『REYSOL』と大きく書かれたバックスタンドは、改修前の黄色基調の色彩と反転した色合いになっており、ファン、サポーターは大