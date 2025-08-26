ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 人気女優、エスコンフィールド北海道に来場し「来てたんかよ」など反… 志田未来 エンタメ・芸能ニュース 北海道日本ハムファイターズ フルカウント 人気女優、エスコンフィールド北海道に来場し「来てたんかよ」など反響 2025年8月26日 8時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 志田未来が25日、初めてエスコンフィールドを訪れたことをSNSで報告した 首位争いが熾烈な日本ハムとソフトバンクの試合観戦を楽しんだ様子 ファンからは「大満喫ですね」「エスコン来てたんかよ！」などの声が ◆志田未来がエスコンフィールド初来訪 この投稿をInstagramで見る 志田未来(@mirai_shida_official)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 さらば森田「一番親しみやすい」人気女優と再会 ブレーク加速に「これ以上遠くに行かんといてくれ」 2025年8月23日 21時53分 谷まりあ “出川ガールズ”集合ショットにファンほっこり「仲間たちに囲まれて幸せ」「めっちゃ超可愛すぎ」 2025年8月20日 15時5分 品川祐、大人気お笑い芸人らとの超豪華集合ショット！「皆さん大好き」「めっちゃ楽しそー」 2025年8月25日 18時55分 キスマイ二階堂 先輩の超人気アイドルがライブで予想外のアドバイス「やったことがない」も実践すると… 2025年8月25日 14時57分 田中みな実と一緒に風呂に入った30歳女優が衝撃「しずかちゃんの裸見ちゃったのび太君みたいに」 2025年8月24日 12時58分