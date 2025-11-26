志田未来と共演の兵頭功海の身長差はなんと35cm!FRIDAYデジタル

高身長イケメン俳優と…1月期ドラマ撮影中の志田未来を目撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 来年1月期ドラマ「未来のムスコ」の撮影現場の様子をFRIDAYが伝えた
  • 撮影の合間、身体の小さな志田未来と高身長の兵頭功海が談笑していたという
  • 筆者は「遠目には、まるで若いお父さんと娘のようにも見える」としている
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    たぬかな、結婚していた　SNSで報告　生配信では入籍時期も説明　祝福殺到「おめでとう！」「幸あれ」 2025年11月25日 22時33分
  • 赤坂署に入る大津陽一郎容疑者（左）（２２日、東京都港区で）＝木佐貫冬星撮影
    赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分
  • 工藤静香
    工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分
  • さいたまスーパーアリーナ
    SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え　病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分
  • 事故直前の様子
    やっぱり事故った…ドラレコが捉えた居眠りトラック｢恐怖の映像｣､父の命を奪った運転手の｢呆れた言い訳」 2025年9月21日 7時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「結婚してました」たぬかな報告
    2. 2. 赤坂刺傷 家族のこと伏せて交際
    3. 3. 工藤静香の豪華すぎる朝食 絶賛
    4. 4. LIVE客が病院のトイレに? 訴え
    5. 5. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
    6. 6. 妻の稼ぎとんでもない カズ告白
    7. 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    8. 8. 見知らぬ男 手あっためてあげる
    9. 9. ノンフィクション 初4時間放送へ
    10. 10. 原爆5発落とせば…日本への暴言
    1. 11. 「ホロアース」事件想起で物議
    2. 12. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
    3. 13. かわいいだけではだめ 7割が思う
    4. 14. 高齢者 餅よりも危険な食べ物
    5. 15. 品のない話ぶり 佐藤勝利に嘆き
    6. 16. びわ湖に土器 約1万年以上前か
    7. 17. ハシビロコウが3年越しの求愛
    8. 18. 戦隊モノ降板 テレ朝社長が謝罪
    9. 19. 小野田氏の「言葉」に注目集まる
    10. 20. 久保田「納得いかないMCがいる」
    1. 1. 赤坂刺傷 家族のこと伏せて交際
    2. 2. LIVE客が病院のトイレに? 訴え
    3. 3. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    4. 4. 見知らぬ男 手あっためてあげる
    5. 5. 原爆5発落とせば…日本への暴言
    6. 6. かわいいだけではだめ 7割が思う
    7. 7. びわ湖に土器 約1万年以上前か
    8. 8. ハシビロコウが3年越しの求愛
    9. 9. 足立区11人死傷「山行きたいと」
    10. 10. 日本と中国 12路線で全便欠航
    1. 11. 日中対決「過激な行動やめて」
    2. 12. 志らくの非国民発言 野党が批判
    3. 13. 足立区11人死傷「外国人説」拡散
    4. 14. 小川晶市長 議長に退職願を提出
    5. 15. 安倍氏のブレーンが軟着陸模索か
    6. 16. 紀子さま 言い間違いが波紋呼ぶ
    7. 17. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    8. 18. 三谷ドラマ「視聴率3%の大コケ」
    9. 19. 熊本で震度5強 巨大な岩に車が
    10. 20. 小川晶氏「自らの姿勢を正す」
    1. 1. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
    2. 2. 高齢者 餅よりも危険な食べ物
    3. 3. 夫の浮気を確信 肩透かしな真相
    4. 4. 木下氏 昭和の病院の「闇」告白
    5. 5. 「抗議しろ」高市氏に歌手ら怒り
    6. 6. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
    7. 7. 異色の経歴 85歳男性の年金額
    8. 8. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
    9. 9. 政府 サッカー日中戦で注意喚起
    10. 10. 新幹線で絶望 目もあてられない
    1. 11. パナソニック公式社章 高額転売
    2. 12. 参政党、スパイ活動への罰則検討　防止法案を作成、参院に単独提出
    3. 13. 耳が痛いと受診 インフルだった
    4. 14. 足立区11人死傷「殺人罪では?」
    5. 15. 鈴木農相は「最も厄介なタイプ」
    6. 16. 高市氏発言 台湾からも批判の声
    7. 17. 預金の利子税収、自治体間調整へ　東京への偏在是正で政府与党
    8. 18. 堀江氏 立憲議員に「支離滅裂」
    9. 19. 「総理に失礼だ！」と小池都知事が大炎上…高市首相“45度お辞儀”に“5度の会釈”で対応したワケ
    10. 20. 高市首相の「存立危機事態」答弁、従来の政府見解を「完全に維持」閣議決定
    1. 1. 中国「台湾は歴史への無知か」
    2. 2. スープと誤って燃料を混入 中国
    3. 3. 日本は代償支払った 批判拡大へ
    4. 4. 英の元首相 がんと診断される
    5. 5. 日本への強硬姿勢は「合図」か
    6. 6. 空き地にカラフルな布団がずらり
    7. 7. 韓国で「中国ヘイト」が拡大
    8. 8. 「イ・ボミ2世」の猫耳ショット
    9. 9. トランプ氏敵視のFBI 起訴無効
    10. 10. 韓で女子選手にセクハラ? 釈明を
    1. 11. 中国 高市首相の発言に反発か
    2. 12. ウォン首相 高市早苗氏に言及
    3. 13. 「キムチ外交昼食会」韓国で開催
    4. 14. 七面鳥料理 米で恒例の恩赦式
    5. 15. 米国の国立公園入場料 値上げへ
    6. 16. 中国軍「戦争起きたら」動画公開
    7. 17. 約4万5000年前のネアンデルタール人が「よそ者の女性や子ども」を共食いしていた可能性
    8. 18. ルーブル盗難、新たに4人拘束　仏当局、宝飾品は見つからず
    9. 19. 中国外交部「日本は発言撤回を意図的に避けている」
    10. 20. 中国モデルコンテストで論争
    1. 1. おひとりさま人生想像以上に長い
    2. 2. 「116kmのJR廃線跡」使い道は
    3. 3. メンタル安定 人のすごい一言
    4. 4. 超レア 純金トミカの衝撃価格
    5. 5. タワマン「水害」に弱い理由
    6. 6. モームリなぜ急成長 元社員語る
    7. 7. 生活楽に 楽天モバイル最強活用
    8. 8. 「保険外し」患者らが反対表明
    9. 9. 会社員 4半期決算を知らずに恥
    10. 10. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
    1. 11. 藤田晋氏に 井川氏が伝えた言葉
    2. 12. ビアパパ 今年も人気商品を販売
    3. 13. 事業の撤退判断を「KKK会議」で
    4. 14. 自由時間は3時間 ハードな生活
    5. 15. クルド人がいないと→意外な反論
    6. 16. 【サーティワン】ゴディバ監修のアイスやサンデーを発売、チョコレートづくしな限定商品
    7. 17. ジョブ型人事制度 目的化せず?
    8. 18. 数量限定「HAPPY BAG」予約開始
    9. 19. 「タイパ重視」若年層に浸透?
    10. 20. 名もなき「名仕事」にありがとう
    1. 1. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
    2. 2. 快眠グッズがAmazonで最大54%OFF
    3. 3. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
    4. 4. Amazonでタオル類が最大39%OFFに
    5. 5. コールマンの定番商品が42%OFFに
    6. 6. 楽天セール Ankerが最大半額に
    7. 7. Apple Watchがセール 12/1まで
    8. 8. ビールなどお酒類が最大22%OFFに
    9. 9. Amazonで洗剤など日用品がSALEに
    10. 10. THE NORTH FACEのアウターもお得
    1. 11. 「食べられるPC」が全国発売へ
    2. 12. 指ロボットも SwitchBotがセール
    3. 13. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
    4. 14. まるでこたつソックスが22%OFFに
    5. 15. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
    6. 16. 珈琲や炭酸水などが最大45%OFFに
    7. 17. USB Power Delivery20W出力対応！容量10000mAhのモバイルバッテリー
    8. 18. Androidスマホ 最新の人気ランク
    9. 19. Amazonセール Appleも最大19%OFF
    10. 20. ウォンテッドリー、候補者のリスト化が可能なAIエージェントモードを提供開始
    1. 1. リチャード 年上女性と結婚へ
    2. 2. J1広島 中国で試合→疑惑判定が
    3. 3. 2年4億円規模 前田健太が合意か
    4. 4. 西武 桑原将志の電撃獲得を発表
    5. 5. なぜ天心は負けたか 識者が指摘
    6. 6. ひどい プレミアで前代未聞醜態
    7. 7. セのベストナインは阪神勢が7人
    8. 8. 坂本 WBC出場に興奮隠せず本音
    9. 9. F1角田の去就 次戦終了後に判明?
    10. 10. SNSで 大谷翔平がWBC参加を示唆
    1. 11. 侍J初選出 坂本と伊藤が本音
    2. 12. イチロー氏 異例の「謝罪」も
    3. 13. 大相撲 東西の横綱に課題浮上
    4. 14. 日本代表MFの途中交代が波紋
    5. 15. 田中将大 6000万減で契約更改
    6. 16. 井上拓真 ビッグマッチを切望
    7. 17. 巨人・田中瑛斗 一般女性と結婚
    8. 18. 安青錦 師匠に「自分で考えろ」
    9. 19. 天心 異例出演でリスナーに激励
    10. 20. 球団選び 今井達也が本音ポロリ
    1. 1. 「結婚してました」たぬかな報告
    2. 2. 工藤静香の豪華すぎる朝食 絶賛
    3. 3. 妻の稼ぎとんでもない カズ告白
    4. 4. ノンフィクション 初4時間放送へ
    5. 5. 「ホロアース」事件想起で物議
    6. 6. 品のない話ぶり 佐藤勝利に嘆き
    7. 7. 久保田「納得いかないMCがいる」
    8. 8. 戦隊モノ降板 テレ朝社長が謝罪
    9. 9. 小野田氏の「言葉」に注目集まる
    10. 10. 高市氏をバカ呼び ネット大荒れ
    1. 11. 「明石家サンタ」放送見送りへ
    2. 12. 東京・足立区 車暴走事故 重体だった20代女性が死亡 死者2人に
    3. 13. 樽美酒が病気で「心配すぎます」
    4. 14. 靖国神社で大はしゃぎ撮影 物議
    5. 15. テレ朝「戦隊シリーズ」に言及
    6. 16. 「中居くんの声聴けた」感動の声
    7. 17. 上沼恵美子「息子の嫁条件」賛否
    8. 18. 2025年有名人失言 1位は衝撃暴言
    9. 19. あのちゃん 地上波ドラマ初主演
    10. 20. これはダメ→国宝大ヒットの理由
    1. 1. 陰部おかしくなった 産婦人科へ
    2. 2. 夫婦の営み 女性は終わらせたい
    3. 3. 成城石井 待望の初クッキー缶
    4. 4. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
    5. 5. 初デートで衝撃発言 相手の素顔
    6. 6. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
    7. 7. 2番目はひつじ座 真相に驚く声
    8. 8. 上品な仕上がり セリーヌアクセ
    9. 9. ちいかわフィギュア 6種を再現
    10. 10. 新たな偏光ラメ入りアイライナー
    1. 11. 1枚で「絵になる」実力派ニット
    2. 12. 日本人7割が抱える「我慢美徳」
    3. 13. 「串焼き泥棒」海外の店主と接し
    4. 14. 猫のニオイに敏感なときの注意点
    5. 15. 「一重はかわいそう」15歳に整形
    6. 16. スタバ「スモア」新作を実食
    7. 17. 「싸가지가 없다（サガジガ オプッタ）」の意味は？このフレーズを言われたらヤバいかも…！【韓国語クイズ】
    8. 18. 思わず息をのむ美しさ Z世代注目
    9. 19. 西洋菓子舗不二家の限定福袋！ペコちゃん人形＆人気商品を詰め合わせ
    10. 20. 娘が母に殴られる 見て見ぬふり